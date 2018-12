CALCIOMERCATO MILAN KAKA' / Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in rossonero un giorno in un'altra veste, ha parlato del suo futuro a 'SporTv': "La mia prima scelta è fare il direttore sportivo. Mi sto preparando per quello.

Attraverso il calcio voglio imparare cose di altri settori. Voglio sapere di economia e finanza, sto facendo dei corsi, continuando a occuparmi di calcio da osservatore. Poi deciderò come tornare nel calcio. Come direttore sportivo o magari anche come allenatore. In realtà allenare non è la prima scelta, ma tra due o tre anni potrei prenderla in considerazione".