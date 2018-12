CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU FUTURO / Sprazzi di vero Calhanoglu. Contro la Spal il turco ha giocato, forse, la sua miglior partite della stagione in maglia rossonera (non sono state tantissime le partite positive quest'anno): il calciatore è tra le più grandi delusione in casa Milan. Le sue prestazioni non sono state, infatti, all'altezza e il suo nome è così finito nel tritacarne del mercato.

Come raccontato da Calciomercato.it Calhanoglu continua ad essere seguito con interesse da diversi club della Bundesliga ma le ultime dichiarazioni disembrano spazzare via i dubbi: "E' un giocatore fondamentale, finché ci sono io non si muove" parole e musica del tecnico rossonero, che a queste dichiarazioni ha sempre fatto seguire i fatti.

L'ex Bayer, infatti, è sempre stato un titolare nonostante prestazioni non proprio esaltanti. Sabato sera, però, potrebbe essere iniziata la 'nuova vita' di Calhanoglu: un assist vincente per Higuain e tante buone giocate da mezzala sinistra. Un ruolo che con l'arrivo di Paqueta potrebbe ricoprire sempre più spesso. Gattuso, siamo certi, continuerà a puntare forte sul turco, con la speranza che la seconda parte di stagione sia uguale a quella di un anno fa, a meno che non arrivi un'offerta davvero importante.

