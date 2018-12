NAPOLI MARADONA KOULIBALY RAZZISMO / Anche Diego Armando Maradona ha voluto testimoniare tutta la sua vicinanza a Kalidou Koulibaly.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il 'Pibe de Oro' ha commentato gli episodi die i cori razzisti di cui è stato vittima il difensore senegalese: "Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano "Benvenuti in Italia". Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a Koulibaly. Spero che questo episodio segni un punto di svolta, per eliminare una volta per tutte il razzismo dal calcio. Un saluto a tutti!".