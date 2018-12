Calciomercato Milan, Borini ha detto sì!

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONE BORINI / Le strade tra il Milan e Fabio Borini stanno per separarsi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante italiano, come raccontano nei giorni scorsi, è in trattativa con loper volare presto in Cina: l'accordo tra il numero 11 rossonero, che ieri potrebbe aver giocato la sua ultima partita a 'San Siro', e il club asiatico c'è sulla base di un. Come riportato dai colleghi di 'GazzaMercato' continuano i contatti tra lo Shenzhen e l'agente De Fanti per l'accordo definitivo con il Milan. Piccoli passi in avanti per una cessione che sembra davvero vicina.