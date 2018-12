Calciomercato Milan, svolta Morata: Sarri spera

CALCIOMERCATO GIROUD MORATA / Pomeriggio no per il Chelsea di Maurizio Sarri che deve fare i conti con l'infortunio di Giroud. Il calciatore è uscito dal campo, nel match contro il Crystal Palace al 75' per un problema alla caviglia sinistra: le sue condizioni verranno valutate domani. Condizioni che potrebbero avere delle ripercussioni sul futuro di Alvaro Morata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante spagnolo, accostato alin un possibile scambio con, potrebbe lasciare Londra anche se l'affare non dovesse andare in porto per giocare con maggiore continuità. L'infortunio di Giroud, però, potrebbe cambiare le carte in gioco. Difficilmente, infatti, la squadra di Maurizio Sarri deciderebbe di privarsi dello spagnolo se il problema accusato dal francese dovesse rivelarsi grave. E' stato proprio Morata, quest'oggi, a dare il cambio a Giroud. Domani dunque potrebbe risultare una giornata importante per Giroud e non solo.