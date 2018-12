JUVENTUS SAMPDORIA FERRERO VAR / "Il Var non può essere il solo protagonista. Quando andiamo allo stadio sappiamo che c'è la possibilità di vedere due partite, una in campo e una in TV: dobbiamo dare la fiducia principale agli arbitri".

In un'intervista rilasciata all'ANSA, il presidente dellaMassimoha parlato così della tecnologia dopo i discussi episodi del match contro la. Questo il pensiero del patron blucerchiato: "Doveva essere un correttivo, un aiuto per l'arbitro. Non si può interrompere la partita 6/7 volte anche per episodi minimi. In questo modo l'arbitro principale perde progressivamente l'autorità. Gli arbitri stanno vivendo una nevrosi da Var, che sta diventando strumento di interpretazione non più di oggettività. Ora mi sembra di andare al cinema".