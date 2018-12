LAZIO TORINO MEITE / I cori contro Koulibaly, la squalifica di San Siro, l'indignazione generale poi... il silenzio. Allo stadio Olimpico durante Lazio-Torino si sono ascoltati 'buu' nei confronti del centrocampista granata Meite, ma nel post gara nessun cenno, nessuna protesta.

Così ad insorgere sono stati i social per protestare contro il diverso trattamento: polemiche e solidarietà per il 'caso', nessun accenno ai cori contro il francese. Una differenza che ha fatto storcere il naso: molti sono gli interisti che hanno puntato contro questa differenza lampante, ma non solo il popolo nerazzurro ha messo in risalto la risonanza diversa tra l'episodio che ha riguardato Koulibaly e quello che ha visto come vittima Meite.

Ecco alcuni tweet:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui