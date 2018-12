CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI / Mercato in arrivo: il 3 gennaio parte la sessione invernale della campagna trasferimenti che si protrarrà fino alla fine del mese. Un'occasione per i club di Serie A per mettersi a caccia di rinforzi: Calciomercato.it ha chiesto al giornalista del Corriere dello Sport Fabio Massimo Splendore di anticipare quello che succederà nelle prossime settimane e in prospettiva nella prossima estate: "La Roma due-tre cose dovrà farle. Insisto sui terzini perché i giallorossi da anni non hanno alternative sui terzini. Anche il Milan qualcosa farà. Si muoveranno poi le società che devono salvarsi, mi aspetto qualcosa da Bologna. Juventus, Napoli, Inter faranno piccole cose".

Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI

KOUAME' – Tra queste 'piccole' cose il Napoli potrebbe provare a chiudere con il Genoa l'affare Kouamè in vista di giugno: "E' la vera sorpresa di questo campionato. Aveva avuto una grande intuizione il direttore sportivo del Frosinone Giannitti che ha provato a prenderlo e c'era quasi riuscito, poi è stato bravo il Genoa a crederci. E' un calciatore molto interessante, può essere un rinforzo per gli azzurri. Non a gennaio perché non credo che Preziosi lo venda in inverno, ma può essere che il Napoli cerchi di chiudere ora per poi portarlo in azzurro in estate".

MARCELO - Estate che vedrà protagonista anche la Juventus: attenzione alla pista Marcelo. "Sul fronte mercato l'arrivo di Ronaldo ha fatto salire di gradino le operazioni dei bianconeri. L'operazione Marcelo ipotizzata la scorsa estate, può essere qualcosa cui i bianconeri guardano in vista della prossima estate con una possibile uscita di Alex Sandro. Rivedere il brasiliano e Ronaldo insieme - conclude Fabio Massimo Splendore - non è un'idea azzardata".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui