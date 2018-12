CALCIOMERCATO FIORENTINA GILBERTO / Cessione ufficiale in casa Fiorentina: il brasiliano Gilberto torna in patria e vestirà la maglia del Fluminense.

Questo il comunicato ufficiale con il quale la società viola ha annunciato l'avvenuto trasferimento. "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, allaFC, squadra che partecipa al Campionato Brasilerao, L'accordo è stato raggiunto per un prestito sino al 31.12.2019". Gilberto era già in prestito nel club brasiliano e resterà lì fino al prossimo dicembre.