CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT INTER/ Justin Kluivert, esterno della Roma, è uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo. Classe 1999, il figlio di Patrick è arrivato nella Capitale nel calciomercato estivo.

La storia però, non sarebbe stata questa se l'Inter avesse creduto di più nell'olandese, come svelato da Pieroai microfoni di 'SkySport': "Mio figlio mi ha fatto una testa così per Kluivert e alla fine non l'ho preso forse perchè mi sono fidato poco di lui o perchèè stato più abile". Per le ultime notizie sul calciomercato dei giallorossi---> clicca qui!

Il piccolo collaboratore del direttore sportivo dell'Inter però, non avrebbe parlato soltanto di Kluivert: "2 o 3 di quelli di cui mi ha parlato sono tra gli obiettivi quindi è meglio non fare nomi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui