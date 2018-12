CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / L'Inter punta con decisione su un talento brasiliano.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , la dirigenza nerazzurra è molto interessata a Gabriel, portiere classe 2000 in forza algià convocato dain Nazionale maggiore e Campione del Mondo con l'Under 17 (fu premiato come miglior portiere del torneo) lo scorso anno. L'idea dell'Inter, in trattativa (ben avviata) con la società di Belo Horizonte, sarebbe quella di bloccarlo ora per poi tesserarlo a giugno, quando il ragazzo - proposto tempo fa anche al, che ha detto no perché deciso a puntare su Donnarumma - avrà preso il passaporto comunitario, nello specifico portoghese.