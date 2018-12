CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / "Nessuno se ne andrà, nessuno arriverà": Carlo Ancelotti nel post Napoli-Bologna ha ribadito che a gennaio non ci saranno operazioni in entrata e uscita per il club azzurro, come già chiarito nelle settimane scorse.

Ma una parte delle dichiarazioni dell'allenatore di Reggiolo apre a un possibile addio invernale: "Quando hai più di venti giocatori in rosa la gestione è complicata, ora già siamo 21 più i tre portieri e rientrerà Chiriches".

Ecco allora che una cessione a gennaio non può essere esclusa a priori: ma chi è indiziato per l'addio al Napoli? In difesa molto dipenderà dal recupero di Chiriches: se il rumeno tornerà subito a disposizione di Ancelotti, si potrebbero fare valutazioni su Luperto. Il difensore ex Empoli è stato impiegato soprattutto come terzino sinistro, in assenza di Ghoulam: il ritorno dell'algerino e quello di Chiriches nel quartetto difensivo stringerebbe le possibilità per il 22enne e aprirebbe la porta all'ipotesi cessione.

A centrocampo, invece, il possibile addio riguarda Rog, corteggiato dal Parma, come raccontato da Calciomercato.it. Il croato potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di accumulare più minuti.

