CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER AUSILIO DYBALA/ Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sempre a 'SkySport' ha parlato di alcuni retroscena di calciomercato storici, fra cui la possibilità di portare Dybala a Milano ai tempi del Palermo: "Venne organizzato un incontro, ma se l'Inter in quel momento storico avrebbe avuto più determinazione Dybala sarebbe diventato nerazzurro, la coppia Icardi-Dybala era intrigante per tutti".

Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!

Il dirigente dell'Inter ha anche parlato della cessione di Bonucci, poi diventato stella della Juventus: "E' stato sacrificato in un'operazione che ha portato all'Inter Milito e Thiago Motta, per prendere Nainggolan abbiamo dovuto sacrificare un ragazzo di prospettiva come Zaniolo ad esempio".

Infine, Ausilio ha parlato di 2 talenti lasciati andare dall'Inter: "Tutti avremmo tenuto Coutinho, ma il fatto è che non giocava e lui chiedeva minuti. Kovacic? E' uno di quei talenti del calcio di cui non puoi non innamorarti. C'è stato il pensiero di riprenderlo e non è escluso in futuro che possa tornare"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui