CALCIOMERCATO INTER AUSILIO MOURINHO SPALLETTI/ In un'altra anteprima rilasciata da 'SkySport' dopo quella su Modric, Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato della situazione in panchina e di Josè Mourinho: "Non è un’ombra, non mi sorprende soprattuto di questi tempi dove tutto è mediatico e social, tutti hanno possibilità di dire qualcosa.

Noi lavoriamo in modo più razionale, ci facciamo prendere poco dall'emotività. il nostro è un progetto che parte da un anno e mezzo cone durerà ancora tanto tempo con Spalletti".

Ausilio ha poi aggiunto: "Suning è ambiziosa, vuole un'Inter che torni a vincere, non vuole un'Inter che si accontenta di essere seconda, terza o quarta. Quello che con onestà possiamo trasmettere alla nostra gente, è che stiamo lavorando in maniera molto forte, duramente, per fare tornare l'Inter il più presto possibile a vincere".

