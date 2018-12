ROMA PELLEGRINI TOTTI/ Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Lorenzo Pellegrini, trequartista della Roma di Eusebio Di Francesco, ha parlato di cosa vuol dire vestire la maglia giallorossa: "Giocare qui ti dà un grande senso di responsabilità e orgoglio, soprattutto per un ragazzo romano. Quando scendi in campo, senti di rappresentare la tua famiglia". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Totti: "All'inizio avevo un po' di timore ad avvicinarmi a lui perchè qui a Roma è qualcosa di più di un semplice giocatore.

Ero timido poi fu lui che si avvicinò a me e oggi abbiamo un bel rapporto".

Sulla rete di tacco siglata nel derby di questa stagione: "L'importante è buttarla dentro, con qualunque parte del corpo. Sono molto felice di quella rete perchè è arrivata in un momento in cui non riuscivo a dimostare quanto valevo veramente. E' stata una giornata perfetta, soprattutto perchè era il mio primo derby".

Infine, una chiosa sulla possibilità di diventare un giorno capitano della squadra giallorossa: "Mi piacerebbe esserlo. Sarebbe un grandissima responsabilità, ma allo stesso tempo un motivo di orgoglio indescrivibile, per la mia famiglia, per i miei amici".

