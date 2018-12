CALCIOMERCATO MILAN SARRI FABREGAS MANCHESTER CITY/ Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo del Chelsea, non sarà neanche in panchina nella sfida dei Blues contro il Crystal Palace. Un'esclusione eccellente da parte di Maurizio Sarri che sa di bocciatura in vista del calciomercato di gennaio, con il Milan, a caccia di un giocatore in mezzo al campo, alla finestra.

Per il Milan però, potrebbe esserci la concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola. Stando infatti a quanto riportato dal 'Manchester Evening News', giornale inglese vicino ai Citizens e allo United, il tecnico spagnolo starebbe pensando al connazionale ex Arsenal per rimpiazzare l'assenza di Fernandinho a centrocampo, infortunato.

