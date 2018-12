JUVENTUS POGBA MATUIDI KHEDIRA / Rimane Paul Pogba il sogno di mercato della Juventus per rinforzare ulteriormente il centrocampo a disposizione di Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Operazione quasi da escludere per gennaio dopo l'esonero sulla panchina del Manchester United di, con la dirigenza bianconera che pianifica perciò l'assalto al francese per la finestra estiva. Stando a 'Rai Sport' i campioni d'Italia potrebbe sacrificare due big in mediana per far posto al ritorno di Pogba: oltre a, anche Blaisesarebbe nella lista dei cedibili del Ds Paratici.