CALCIOMERCATO INTER MARTIAL / Anthony Martial ne ha combinata un'altra delle sue: come riportato dal quotidiano britannico 'Daily Mail', l'attaccante francese del Manchester United non è riuscito a presentarsi in orario per la sessione di allenamento delle 18:00 in programma il giorno di Natale e non ha preso parte alla vittoria sull'Huddersfield dei 'Red Devils' nel Boxing Day. Martial si è recato in Francia per passare un po' di tempo con la sua compagna e con suo figlio, ma ha perso il volo di ritorno, mandando su tutte le furie Solskjaer .

Calciomercato Inter, dopo il rinnovo il futuro di Martial è ancora in bilico

Non è la prima volta che gli affetti familiari hanno causato problemi all'attaccante francese: in estate l'exè stato multato dadopo aver lasciato il tour negli Stati Uniti senza permesso per assistere alla nascita di suo figlio Swan a luglio. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Martial è tornato ad allenarsi venerdì e sabato con il resto dei suoi compagni di squadra e oggi dovrebbe scendere in campo nella sfida in programma alle 17.30 all'Old Trafford contro il Bournemouth. Tuttavia la sua permanenza a Manchester è ancora compromessa nonostante la dirigenza dello United abbia esercitato l'opzione per il rinnovo automatico del contratto che è stato prolungato fino al 2020. All'Inter Martial piace da tempo, Ausilio lo ha provato a inserire nell'affare Perisic nelle passate sessioni di mercato ma adesso la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare alla carica per approfittare degli ultimi recenti episodi negativi che hanno come protagonista proprio l'attaccante del Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui