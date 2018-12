CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / Dopo essere stato ad un passo da lasciare l'Old Trafford, David De Gea è pronto a rinnovare a lungo termine con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, pronto un super contratto per De Gea

Niente da fare per lail portiere spagnolo è stato accostato con una certa insistenza nei mesi scorsi alla società bianconera ma, salvo nuovi ribaltoni, il suo futuro sarà ancora tra i pali della porta dei 'Red Devils'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Dopo l'addio di Josè Mourinho dalla panchina dello United, sembra che le cose ora siano cambiate per De Gea. Dal suo ritorno nel mondo United, Ole Gunnar Solskjaer ha chiesto alla propria dirigenza, come assoluta priorità, di rinnovare il contratto del proprio numero uno, in scadenza al termine della stagione. Secondo quanto riportato da 'As', per il nuovo allenatore il portiere è un giocatore chiave nella squadra. La dirigenza dei 'Red Devils' è pronta ad offrire al portiere il doppio del suo stipendio fino a 400.000 sterline a settimana (€ 23 milioni a stagione) che diventerebbe così il giocatore più pagato della Premier.

