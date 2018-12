MILAN SPAL SUSO / Brutta tegola per il Milan che torna a vincere superando la Spal, ma perde la stella Suso che, appena rientrato dall'infortunio, è stato espulso per doppia ammonizione e dovrà così saltare, da regolamento, la Supercoppa Italiana in programma il prossimo 16 gennaio contro la Juventus. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Su Instagram, questa mattina, lo spagnolo ha quindi pubblicato un post scusandosi per l'espulsione: "Mi dispiace. Per il mio club, per i miei compagni, per i miei tifosi, per il mio allenatore. Per me. Una espulsione forse evitabile e secondo me abbastanza ingiusta. Di sicuro nessuno mi restituirà la possibilità di giocare e aiutare la mia squadra nella finale di SuperCoppa contro la Juventus. Per il resto...ottimi 3 punti, felice per Higuain , e l’obiettivo ‘Champions’ è lì a portata di mano. Buon anno, buon 2019. Che inizierà però con tanta rabbia!!!".

