Chelsea, Sarri ha scelto Hummels: il Bayern fissa il prezzo

CHELSEA HUMMELS BAYERN MONACO / Potrebbe essere arrivata al capolinea l'esperienza di Mats Hummels in Germania: dopo aver perso posizioni nelle gerarchie della difesa del Bayern Monaco, il gigante tedesco sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri.

Solo 9 partite fin qui in campionato per il difensore che si è laureato campione del mondo con la Germania nel 2014: Niko, allenatore dei bavaresi, lo ha fatto sedere in panchina diverse volte nelle ultime partite. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'ex allenatore del Napoli è alla ricerca di un difensore d'esperienza in grado di rafforzare il pacchetto arretrato dei 'Blues'. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'The Sun', il Chelseaha già bussato alla porta del BayernMonaco che avrebbe aperto alla trattativa chiedendo, come base di partenza, almeno 30 milioni di sterline. I tedeschi hanno fissato una scadenza, prevista per il 14 gennaio, in modo da avere tempo di rimpiazzare Hummels prima della fine della finestra di trasferimento.

