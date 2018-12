CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / Il Milan torna a vincere, con Higuain che ritrova la via della rete dopo due mesi a digiuno. Respira Gennaro Gattuso, che 'salva' la panchina grazie al 2-1 inflitto alla Spal dopo un periodo negativo e tormentato. Uno dei più brillanti nella serata di 'San Siro' è stato sicuramente Bakayoko, che dopo un inizio difficile in rossonero piano piano ha risalito la china guadagnandosi sempre più consensi.

Il francese è in prestito dal Chelsea, con il riscatto fissato a 35 milioni di euro a fine stagione. Una cifra al momento non alla portata del 'Diavolo' vista anche la delicata situazione legata al Financial Fair Play, con Leonardo e la dirigenza milanista che proveranno comunque a chiedere uno sconto ai 'Blues' sul cartellino del giocatore. Intanto lo stesso Bakayoko ha detto la sua sulle questione: "Sono felice qui ma non è una mia decisione, saranno Milan e Chelsea a dover decidere. Alla fine della stagione parleremo per capire cosa fare”, le parole del centrocampista post Milan-Spal.

