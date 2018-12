CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / E' legato al futuro di Solari in panchina il futuro al Real Madrid di Isco. Continua a tenere banco il rapporto in casa merengue tra l'allenatore e il fantasista, che difficilmente resterebbe a Madrid con la conferma dell'argentino alla guida della squadra. Viceversa, tutto potrebbe cambiare con un nuovo avvincendamento in panchina e un nuovo allenatore (Mourinho?) al posto di Solari.

La Juventus rimane vigile sulla situazione e pronta eventualmente a giugno a dare l'assalto ad Isco, profilo che da sempre stuzzica la dirigenza della Continassa e soprattutto Massimiliano Allegri. Le concorrenti però al cartellino del numero 22 non mancano, ad iniziare dal Paris Saint-Germain e ovviamente alle big di Premier League. Isco è attualmente sotto contratto fino al 2022 con il Real con una clausola di 700 milioni di euro, ma in caso di spaccatura definitiva con i 'Blancos' può liberarsi per una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

