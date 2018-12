CALCIOMERCATO INTER CAHILL / Occhio ai movimenti in difesa per l'Inter che durante la sessione di calciomercato di gennaio potrebbe registrare novità importanti.

I malumori di, 34 anni compiuti e desideroso di ricoprire ancora un ruolo da protagonista che in nerazzurro non può avere col muro Skriniar-de Vrij, hanno fatto muovere la dirigenza interista alla ricerca di un potenziale sostituto del brasiliano che piace al(ma ha appena preso) e diversi club europei. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

In questa fase il nome caldo per i vertici nerazzurri, soprattutto con l'addio di Miranda, sarebbe quello di Gary Cahill, classe '85 del Chelsea che con Maurizio Sarri in panchina è fuori dai piani del club. Ulteriori ed importanti conferme arrivano oggi dall'Inghilterra, dove il 'Sunday Express' scrive che i vertici dei 'Blues' avrebbero dato il via libera alla cessione anche a gennaio del centrale inglese e l'Inter si sarebbe fatta sotto formulando un'offerta con cui sta tentando di anticipare la concorrenza soprattutto dell'Arsenal. In Italia, nelle scorse settimane, Cahill è stato accostato anche al Milan.

