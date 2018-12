CALCIOMERCATO MILAN MURIEL / È la notte dell'attacco per il Milan, che nell'ultima serata di campionato del 2018 ritrova Gonzalo Higuain, in gol dopo 9 gare di astinenza, mentre dalla Spagna arriva la notizia di un nuovo affare ormai in dirittura d'arrivo per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

Ed è lo stesso Gattuso, nella conferenza stampa post-partita di 'San Siro', a confermare in parte l'affare: "Di lui ne abbiamo parlato coi dirigenti, è un giocatore importante che può fare l'esterno e anche la seconda punta". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.Stiamo parlando di Luis, vecchia conoscenza della nostra Serie A dove ha vestito le maglie di Udinese, Lecce e Sampdoria. Dall'estate del 2017 è aldove in questa stagione ha collezionato 19 presenze con 4 gol e 4 assist. Colombiano, classe '91, secondo il quotidiano 'Estadio Deportivo', molto vicino alle vicende del club andaluso, avrebbe già raggiunto l'accordo con la dirigenza del Milan che ora sta trattando con gli spagnoli. La volontà di tutte le parti in causa sarebbe quella di arrivare alla fumata bianca nel giro delle prossime ore, anche se mancherebbe ancora l'intesa sugli obiettivi da raggiungere per far scattare il riscatto del cartellino al termine del prestito in estate. Intanto il calciatore ha rifiutato la Fiorentina scegliendo la destinazione rossonera.