Milan-Spal, Donnarumma minimizza la parata su Fares

MILAN SPAL DONNARUMMA PARATA/ Donnarumma è stato uno dei protagonisti di Milan-Spal: grazie ad una splendida parata su Fares in pieno recupero, ha evitato agli ospiti di pareggiare a San Siro.

Un gesto straordinario che il portiere rossonero non ha voluto esaltare a fine partita:

"La parata su Fares nel recupero? Bella parata, diciamo - ha dichiarato un umile Donnarumma - In cosa devo migliorare? In tutto, sono ancora giovane. Devo migliorare anche con i piedi, stiamo lavorando tanto per migliorare perché il mister vuole sempre giocare da dietro".

