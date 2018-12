MILAN SPAL GATTUSO HIGUAIN/ Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine del match che ha visto il Milan battere 2-1 la Spal: "La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo fatto una prestazione gagliarda, mi è piaciuto tutto, la squadra ha sofferto e l'ha ribaltata, non era facile. Quest'anno ci è successo di tutto, continueremo con un po' di sfortuna perché in Supercoppa ci mancherà Suso ma non cerchiamo alibi.

Higuain è un giocatore che vive per il gol, è sempre stato un cecchino. Rigore sbagliato ed espulsione con la Juventus sono state delle mazzate per lui, ha vissuto male la situazione, ci è mancato ma speriamo che con questo gol si sia sbloccato a livello mentale".

"Ho fatto come Lino Banfi con Aristoteles, mi è toccato fare anche quello. E' stato un bel gesto, sperimo che con questo gol Higuain riesca a trovare continuità. Lui vive per il gol, un cecchino che non sbaglia mai. In questo periodo ha sbagliato e ne è consapevole".

