CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI / Pippo Inzaghi sempre più a rischio esonero dopo il ko al 'San Paolo' contro il Napoli. Ecco come si è espresso sul suo futuro nella conferenza stampa post match a cui era presente l'inviato di Calciomercato.it: "Il futuro? Nella vita purtroppo c’è una sola certezza.

Quando fai l’allenatore non ci sono molte certezze, io da giorni parlo con la società di campo e mercato, hanno stima in me e nel mio lavoro, poi non so quali saranno le loro scelte. Quando ad agosto mi hanno chiesto la salvezza, sapevo che ogni gara sarebbe stata un test. Non mi scoraggio, ci credo ancora e ripartiremo da stasera con la voglia di fare bene", ha concluso

Dall'inviato Gennaro Arpaia

