NAPOLI BOLOGNA INZAGHI / Dopo il ko col Napoli al 'San Paolo', Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico del Bologna, sempre più a rischio esonero, raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Stasera ho visto il Bologna che cercavo da agosto. Abbiamo creato tante occasioni in casa di un Napoli fortissimo, essere punito da Mertens in quel modo dispiace soprattutto per i ragazzi. Ma se giocheremo sempre così con le squadre alla nostra portata, le gare le vinceremo. Ringrazio Ancelotti per le parole che ha avuto per la mia squadra e per me.

Oggi non poteva pensare a farmi un piacere, ma è sempre bello incontrarlo, parlare con lui è sempre speciale. Speravo che le assenze die ci aiutassero a creare problemi, la squadra ha avuto coraggio e attaccava con tanti uomini. Noi ripartiremo dalla gara di stasera, peccato avere la sosta proprio ora. Siamo a 3 punti dalla zona salvezza, abbiamo tanto tempo e gare alla nostra portata per giocarci la salvezza. Forse l’arbitro non ci ha dato una grossa mano stasera, c’erano due falli su Falcinelli e Palacio. Mercato? Non so nulla: Donsah sarà un acquisto, Pulgar deve giocare come stasera e abbiamo tanti giovani che stanno crescendo".

Dall'inviato Gennaro Arpaia

