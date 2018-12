Napoli-Bologna, Mertens urla: dedica a Koulibaly

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>NAPOLI BOLOGNA MERTENS KOULIBALY/ Driesha dedicato il gol vittoria contro il Bologna a Kalidou, bersagliato di ululati razzisti durante il match di mercoledì sera contro l'Inter e assente per squalifica. L'attaccante belga, dopo aver messo la firma al successo sugli emiliani, ha esultato gridando più volte il nome di Koulibaly alla telecamera. Un modo per far sentire al compagno di squadra tutta la sua vicinanza in un momento difficile.