PAGELLE TABELLINO MILAN SPAL/ Seppur con fatica e difficoltà il Milan trova i tre punti dopo quasi un mese contro una SPAL pericolosa.



MILAN



G. Donnarumma 7 - Una parata da tre punti nel finale.



Abate 6,5 - Con Suso la catena funziona soprattutto quando si viene a conoscenza delle difficoltà di Costa sulle palle alte. Lancia due-tre volte lo spagnolo a far da condimento a una prestazione positiva. Dal 63' Calabria 6 - Entra e partecipa subito attivamente alla manovra offensiva: suo il cross sul secondo palo da cui nasce il gol di Higuain.



Romagnoli 5,5 - Male quando Petagna con troppa semplicità si gira e trova il contatto con la porta. La sua deviazione dà alla SPAL il vantaggio e dà al Milan una fetta di questi tre punti, seppur fortuita.



Zapata 6,5 - La sua solita partita, con precisione e puntualità laddove dev'essere per interrompere le avanzate ferraresi. Se la prestazione di Romagnoli presenta la sbavatura sul gol, quella del colombiano è un'altra, l'ennesima in stagione, partita di tutto rispetto.



Rodriguez 5,5 - La sua solita prova di ordinaria amministrazione nella sua zona. A differenza delle ultime uscite si spinge meno in avanti. Nel finale si fa anticipare nettamente da Petagna rischiando di compromettere i tre punti.



Kessie 5,5 - Dà una mano a creare densità lì in mezzo mostrando, però, le sue solite lacune in "zona lucidità".



Bakayoko 7 - La sua è ormai una crescita costante. Nel periodo più buio del Milan, San Siro ha ritrovato un centrocampista in maglia rossonera. Con quelle lunghe leve conquista, imposta, trattiene e tir.



Calhanoglu 6,5 - Un lumicino di speranza in un periodo di totale e assoluto appannamento. Si dà da fare a tutto campo provando anche la conclusione. Ma soprattutto partecipa con verve alla manovra degli uomini di Gattuso. Assist suo per Higuain.



Suso - I suoi dentro-fuori a Frosinone sono mancati eccome. Il Milan li ritrova oggi ed è tutt'altro gioco in attacco. Quante occasioni nascono dai suoi piedi. Macchia la prestazione con un rosso che costerà la Supercoppa.



Higuain 6,5 - Un primo tempo da film horror poi il più facile dei gol per scrollarsi di dosso le paure, i malumori e l'astinenza dal gol. E poi un abbraccio con Gattuso che vale più di mille parole. Dall'82' Borini sv.



Castillejo 6,5 - Tanto sacrificio, corsa e un bellissimo gol a farcire una grande prestazione. Dal 63’ Cutrone 6 - Dà il suo contributo.



All.: Gattuso 6 - Anche oggi il Milan rischia ma fa quel che doveva fare: vincere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ora si dovrà voltare pagina altrimenti sarà dura per la zona Champions.Gomis 5,5 - Interventi, i primi del match, che non danno per nulla sicurezza alla sua retroguardia.Bonifazi 5,5 - Quando cambia raggio d'azione soffre la propensione offensiva di Calabria unita alle qualità di Suso.Cionek 6 - Va anche vicinissimo al gol di testa su corner, non la sua specialità.Felipe 6,5 - Tiene in piedi una difesa che non soffre particolarmente, se non sugli esterni.Costa 5 - Suso o in velocità o in dribbling gli va sempre via. Ma l'errore è da matita rossa quando anzichè mettere in fallo laterale cambia gioco in orizzontale in difesa mettendo in difficoltà il malcapitato Dickmann.Dickmann 5 - L'esordio dal 1' in Serie A non è mai cosa emotivamente facile, ancor di più quando sei a San Siro e hai di fronte un Milan in cerca di riscatto. Pecca di inesperienza facendosi beffare alle spalle da Castillejo in occasione del pari rossonero. Dal 46' Vicari - Dalla sua mattonella Calhanoglu è troppo solo e serve con facilità Higuain.Schiattarella 6,5 - Cervello della SPAL, padrone della cabina di regia. Dal 74’ Valdifiori sv.Kurtic 5 - Non sfrutta il fisico a dovere per partecipare meglio al gioco di Semplici. Ci ricordiamo solo un tiro fiacco facilissimo per Donnarumma.Missiroli 6 - Tuttocampista. Davanti e dietro: si adatta e dà una mano dove e quando serve.Petagna 7 - Un gol e una beffa a Gattuso evitata per un soffio. Deviazione di Romagnoli dà, deviazione di Romagnoli toglie. Ma col suo fisico crea un pericolo costante sulle palle alte.Antenucci 5,5 - A parte qualche strappo sedato sul nascere non si vede particolarmente.All.: Semplici 6,5 - SPAL in partita fino all’ultimo, con personalità e ordine difensivo. Ma anche pericolosa in avanti.: Abisso 4,5 - Gestione dei cartellini severa e confusionaria.: Donnarumma; Abate (62' Calabria), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain (82’ Borini), Castillejo (63' Cutrone). A disposizione: Reina, Donnarumma, Mauri, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Laxalt, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.: Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Costa (53' Fares); Dickmann (46' Vicari), Schiattarella (74’ Valdifiori), Kurtic, Missiroli, Antenucci, Petagna. A disposizione: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valoti, Floccari, Moncini, Everton Luiz, Paloschi, Viviani. Allenatore: Semplici.: Abisso (sez. di Palermo): 13' Petagna (S), 16' Castillejo (M), 64’ Higuain (M).: 51’ Kurtic (S), 56’ Castillejo (M), 70’ Schiattarella (M), 73’ Zapata.: 89’ Suso (M) per doppia ammonizione.: recupero 1' e 4'. Spettatorie incasso di