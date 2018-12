JUVENTUS TODIBO RONALDO / Niente Real Madrid o Barcellona: va alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Secondo il portale 'Don Balon' sarebbe ormai definito il trasferimento di Jean-Clair Todibo alla formazione allenata da Massimiliano Allegri.

I bianconeri chiuderanno l'affare a gennaio versando un indennizzo didi euro al Tolosa, battendo così la concorrenza delle due big di Spagna per il 'nuovo' Varane. Todibo potrebbe però sbarcare a giugno in Italia ed essere ceduto in prestito sempre in Ligue 1 per la seconda metà della stagione.