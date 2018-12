LAZIO TORINO INZAGHI/ Intervenuto nella conferenza stampa post partita di Lazio-Torino, Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti ha commentato l'1-1 con la squadra di Mazzarri: "Oltre il rigore c'è una sfida da analizzare. I ragazzi hanno meritato la vittoria ma gli episodi non ce lo hanno permesso.

Io non parlo più di arbitri ormai dallo scorso anno. Il rosso dato ae l'intervento susono degli sbagli ma può capitare come capita a noi di sbagliare le formazioni". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Aggiunge: "Restiamo in lizza per un posto in Champions League ma questo pari ci lascia l'amaro in bocca".

