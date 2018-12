CALCIOMERCATO ROMA PASTORE ADDIO / Ritornato in Italia come fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva della Roma, Javier Pastore non ha certo vissuto il girone d'andata che sognava quando ha firmato il ricco quinquennale con il club giallorosso. Accolto con il favore di critica (non tutta) e tifosi (almeno in parte), 'El Flaco' non è sin qui riuscito a giustificare i 24,7 milioni di euro spesi dalla proprietà capitolina, complice anche la fragilità dei suoi polpacci e sembra aver perso buona parte del credito riconosciutogli da una fetta importante della tifoseria che mercoledì scorso ha accompagnato con i fischi il suo ingresso in campo contro il Sassuolo.

Calciomercato Roma, Pastore e il rischio cessione

I 26 minuti disputati a Santo Stefano resteranno in ogni caso gli ultimi del 2018, visto che anche oggi l'ex Psg ha osservato i propri compagni dalla panchina per tutta la partita. Nonostante sia rientrato a inizio dicembre e con un modulo (il 4-2-3-1) che in teoria avrebbe dobuto favorire le sue caratteristiche tecnico tattiche, delle sette partite disputate dalla Roma nel mese di dicembre, Pastore ne ha giocate appena quattro.

Calciomercato Roma, quale futuro per Pastore?

Oltre allo spezzone di gara contro i neroverdi, l'ex Palermo ha collezionato la miseria di 7 minuti contro, restando invece inutilizzato contro. L'occasione più importante per dimostrare qualcosa ad Eusebiol'ha avuta in Champions League contro il, disputando tuttavia un'ora di gioco anonima in una partita che non aveva alcun significato a livello di classifica.

Infortuni o no, il tecnico giallorosso non ha mai dato troppa fiducia al calciatore argentino che si allena con regolarità ormai da un mese. Anche contro il Parma, nonostante avesse solamente due allenamenti in gruppo sulle gambe, l'ex Sassuolo ha preferito mettere in campo Lorenzo Pellegrini al posto di uno stanco Zaniolo. Una scarsa considerazione che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul calciomercato della Roma, che potete seguire CLICCANDO QUI. L'imminente apertura del mercato invernale ha fatto già nascere delle voci sulla Cina e sul Siviglia, ma non ci sono ancora i margini per parlare di addio imminente o di volontà del calciatore di cambiare aria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui