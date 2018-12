Napoli-Bologna, i voti del primo tempo: Santander sorprende Ancelotti

NAPOLI BOLOGNA VOTI PRIMO TEMPO / Sorpresa al San Paolo in questi primi 45'. Il Napoli va in vantaggio, va vicino al raddoppio in un paio di occasioni, poi su un cross dalla destra Santander brucia Maksimovic e fa 1-1. Si muove bene, ma un po' ad intermittenza, il Napoli in avanti, Bologna invece molto più concentrato e pronto a far male quando l'occasione è propizia.

Gli uomini di Ancelotti, comunque, sembrano sorpresi dall'inattesa verve di quelli di Inzaghi.

NAPOLI

Meret 6

Malcuit 6,5

Albiol 6

Maksimovic 5,5

Ghoulam 5,5

Callejon 6

Allan 6

Zielinski 5,5

Verdi 6,5

Mertens 6

Milik 6,5

All. Ancelotti 5,5

BOLOGNA

Skorupski 6,5

De Maio 6

Danilo 5,5

Helander 6

Mattiello 6

Poli 5,5

Pulgar 5,5

Svanberg 6

Dijks 6

Palacio 6,5

Santander 6,5 (Dal 40' Falcinelli sv)

All. Inzaghi 6,5

