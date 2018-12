CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Novità sul fronte cessioni in casa Lazio. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'1-1 interno contro il Torino, Simone Inzaghi ha annunciato: "Qualcuno sicuramente andrà via a gennaio.

Siamo in 29 e molte volte sono costretto a lasciare in panchina o addirittura in tribuna giocatori che durante la settimana si allenano bene. Ci riuniremo e valuteremo come operare sul mercato". Tra i nomi in uscita ci sono quelli di Bastos e Caceres