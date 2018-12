JUVENTUS ALLEGRI BENATIA / A gennaio, più che in entrata, potrebbe esserci qualche movimento in uscita per la Juventus.

In particolare la permanenza di Mehdi Benatia sarebbe in bilico nella finestra di gennaio , con Massimilianoche ha però allontanato un'ipotetica partenza del difensore marocchino nel post: "Non penso che andrà via. A meno di situazioni eclatanti, questa rosa rimarrà così per com'è. Gli sfoghi fanno bene, poi le cose si rimettono al loro posto. Per noiè un calciatore importante: darlo via sarebbe una follia", le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa.