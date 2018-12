LAZIO TORINO MAZZARRI/ Intervenuto ai microfoni di 'SkySport', Walter Mazzarri, allenatore del Torino, si è espresso sul pareggio della sua squadra in casa della Lazio per 1-1: "Non riusciamo a chiudere le partite, anche oggi abbiamo sbagliato dei gol clamorosi, come quello di De Silvestri oggi. Interpretiamo bene le partite ma poi vanno chiuse sennò perdiamo punti importanti. E' successo oggi ma è capitato anche in casa del Sassuolo.

? Il gallo fa un grandissimo lavoro, gli esterni arrivano spesso vicino alla porta, ciò vuol dire che la squadra si muove ma poi bisogna concludere". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Alla 'Rai', il tecnico toscano del Torino ha parlato anche dell'arbitraggio: "Irrati si è comportato molto bene oggi, gli ho anche fatto i complimenti, anzi ha anche graziato la Lazio in un'occasione, Meité invece è stato ingenuo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui