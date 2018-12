SASSUOLO ATALANTA GASPERINI/ Intervenuto ai microfoni di 'SkySport', Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato i 3 punti ottenuti contro il Sassuolo con una roboante vittoria per 6-2: "Se dovessi ripensare alle difficoltà che avevamo all'inizio della stagione, quello che stiamo facendo è straordinario.

In questo stadio, contro il Copenaghen, abbiamo sprecato tantissimo e vedere un risultato del genere oggi fa piacere. Questa nuova soluzione di Gomez in trequarti ha cambiato le cose in meglio". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Ilicic: "Ogni giorno, quando arriva in spogliatoio è sempre triste (ride, ndr). In realtà è uno che tiene tantissimo a questa squadra e lotta ogni minuto per questa maglia, era un'arma in più per il secondo tempo e ha realizzato una bella tripletta".

