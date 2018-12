CALCIOMERCATO ROMA CESSIONI ACQUISTI / Intervistato da 'DAZN' al termine di Parma-Roma, Eusebio Di Francesco ha risposto anche ad alcune domande di calciomercato dopo aver analizzato la gara del Tardini, vinta per 2-0. "E' stara ritrovata un'identità e una squadra che sapeva quello che voleva. Nel secondo tempo abbiamo cambiato ritmo e abbiamo concesso solamente un'occasione vera in tutta la partita.

Non puoi pensare di partire subito velocemente, con tante partite ravvicinate è nomrale che all'inizio non si sia brillantissimi, me l'aspettavo.? Deve continuare a lavorare con l'umiltà che gli ha fatto trovare un posto da titolare. Deve avere la voglia di migliorarsi. Oggi ha fatto degli errori, ma è normale e forse tre partite consecutive per un giovane così erano troppe.? Sicuaramente qualcosa si muoverà in base all'esigenze di chi deve arrivare ma anche di chi potrà partire. Valuteremo insieme alla società".