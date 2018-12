EMPOLI INTER SPALLETTI/ Intervistato ai microfoni di 'SkySport', Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro l'Empoli di Iachini per 1-0, grazie al gol di Keita Baldé: "L'avevamo detto anche in precedenza, sono partite che diventano pericolose se non le affronti con la mentalità giusta. Inizialmente non siamo stati brillanti a gestire la palla in sicurezza poi è andata meglio nella ripresa, l'Empoli era stanco e siamo stati nelle condizioni di creare delle difficoltà, ma loro sono stati comunque pericolosi. Era fondamentale questa vittoria e credo sia anche giusta". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Keita: "Abbiamo delle individualità importanti.

Se si riesce ad alternarli e prendere il meglio di tutti succede come oggi. Keita è un ragazzo splendido, è sempre gioioso, è quello che ca**eggia più di tutti che parla romanesco che stuzzica i compagni giocosamente".

Sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo fare un campionato importante, per me è una cosa tutta da lavorare nel punto di vista dei successi. Europa League? Il campionato lo vince la Juventus e restano due trofei che si andranno a giocare ma dobbiamo migliorare. Non si può non chiudere la partita e avere l'ansia di subire gol".

Infine, una chiosa su Nainggolan: "E' stato scelto perchè ci mancava qualche vampata in mezzo al campo, che ti salta addosso non ti fa ripartire. Lui è un ragazzo sensibile, a volte si fa attrarre da altre cose, e poi non vinci se metti davanti altre cose e lui ne ha 3 o 4".

