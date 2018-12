PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-ROMA: Zaniolo delude, Pellegrini ispirato

PARMA ROMA PAGELLE TABELLINO / Dopo la buona vittoria contro il Sassuolo la Roma si conferma anche al 'Tardini', travolgendo il Parma per due gol a zero. I mattatori del pomeriggio a tinte giallorosse sono Cristante e Ünder, determinanti nel regalare i tre punti a Di Francesco e nell’allontanare la squadra dalla crisi.

PARMA

Sepe 6 – Non viene quasi mai chiamato in causa. Ha poche colpe sui gol. È bravo a neutralizzare per due volte i tentativi di Dzeko.



Iacoponi 6 – È abile a mettere i bastoni tra le ruote sia a Kluivert che a Kolarov. Gioca una partita attenta.



Bruno Alves 6,5 – Tornato dalla squalifica, disputa un’ottima gara. Porta tranquillità a tutto il reparto difensivo. Nel finale del primo tempo si immola in maniera efficace sulla conclusione di Kolarov. Nella ripresa prova a mantenere sempre alta la concentrazione nei suoi.



Bastoni 6 – Gioca anche lui una buona partita, intensificando la marcatura su Edin Dzeko. Va meno bene in fase di impostazione, commettendo qualche errore nei passaggi, ma nel complesso la prestazione è sufficiente.



Gagliolo 6 – Commette qualche errore in disimpegno ma nel complesso tiene bene Under. A metà primo tempo regala un pallone d’oro a Siligardi ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Olsen.



Deiola 5,5 – Comincia con il piede giusto la gara, chiudendo diverse trame dei giallorossi. Dopo lo svantaggio però ha un’involuzione e il rendimento ne risente.



Stulac 5,5 – Come tutto il Parma comincia piuttosto bene la partita, mettendo sul terreno di gioco dinamismo e grinta. Col passare del tempo però, complice forse la stanchezza, cala di rendimento.



Barillà 6 – Partita di grande cuore e generosità. Corre per tutto il centrocampo, cercando di aiutare in entrambe le fasi. Prezioso il giallo speso sulla ripartenza capitolina. Dall’81’ Di Gaudio SV



Biabiany 5,5 – Ha voglia e si vede. Spesso però la troppa foga lo rende confusionario nelle giocate. A metà ripresa lascia il campo. Dal 68’ Sprocati 5,5 – Fa il suo ingresso in campo senza mai incidere.



Gervinho 5,5 – Schierato nel ruolo di falso nueve, l’ex giallorosso prova a muoversi lungo la linea dei centrali avversari per creare corridoi per gli inserimenti dei compagni. Si accende a sprazzi.



Siligardi 5,5 – Nel primo tempo sfiora il vantaggio, costringendo Olsen a un miracolo. Prova a non far rimpiangere Inglese, quest’oggi in tribuna. Nella ripresa cala e viene sostituito. Dal 60’ Ceravolo 5,5 – Non fa meglio del suo compagno di reparto.



Allenatore: D’Aversa 5,5 – Disputa un ottimo primo tempo, mettendo in campo una squadra compatta e quadrata. Dopo aver subito il primo gol, perde le briglie della gara. Non riesce a pescare alcun jolly dalla panchina.





ROMA



Olsen 6,5 – Si rende protagonista all’improvviso con una splendida parata su Siligardi, confermandosi un valore aggiunto in questa squadra. Nella ripresa è attento nel chiudere alcune iniziative avversarie.



Florenzi 6 – Svolge essenzialmente il suo compito, senza esagerare né forzare le giocate. Copre bene la sua fascia di competenza.



Manolas 6,5 – È sempre prezioso nella retroguardia capitolina.

Disputa una buona gara, uscendo nella ripresa per infortunio e chiude il suo ottimo 2018. Dal 59’ Jesus 6 – Entra e fa il suo senza demeritare.Fazio 5,5 – Continua a non essere tranquillo, a conferma di una stagione poco esaltante. Troppo compassato nei movimenti, viene sempre messo in difficoltà quando il Parma riparte palla a terra.Kolarov 5,5 – Commette un errore potenzialmente fatale su una ripartenza del Parma, non facendo la diagonale difensiva su Siligardi. Per sua fortuna Olsen salva tutto, neutralizzando il tiro dell’attaccante emiliano.Cristante 7 – Mette spesso ordine nella manovra giallorossa. Duella fisicamente con chiunque passi dalle sue parti. È Sicuramente uno dei migliori quest’oggi e lo dimostra segnando un gol preziosissimo nella ripresa.Nzonzi 6,5 – Parte bene, giostrando con ordine la sfera da una parte all’altra del campo. In crescita costante, il campione del mondo sta progressivamente entrando nei giusti meccanismi della squadra.Fatica a entrare in partita, perdendo qualche pallone di troppo. Al 40’ si sveglia, mettendo un gran pallone, sul quale Kluivert arriva con un attimo di ritardo. Nella ripresa è autore prima dell’assist per il colpo di testa vincente di Cristante e poi del gol che chiude il match.Ci mette corsa e impegno come al solito ma oggi sembra meno brillante. Sbatte spesso contro la retroguardia avversaria, perdendo diversi duelli fisici. Dal 74’ Lo. Pellegrini 7– Entra e confeziona subito un assist per Under. Ottimo impatto.Kluivert 5,5 – Piuttosto impalpabile nel primo tempo, durante il quale combina oggettivamente poco. Nella ripresa si mette in evidenzia nell’orchestrare un buon contropiede. Termina in leggero miglioramento ma non basta per la sufficienza.Dzeko 5,5 – Tornato per la prima volta titolare dall’infortunio muscolare, il bosniaco non disputa la sua migliore gara. Nella ripresa ha un paio di chances per far male a Sepe ma l’estremo difensore neutralizza i suoi tentativi. Dall’83’ Schick SVAllenatore: Di Francesco 7 – I recenti risultati sono il simbolo di una crisi che sembra stia lasciando le menti dei suoi. C’è ancora molto da lavorare ma le ultime due vittorie sono ossigeno prezioso per affrontare al meglio il 2019. Pesca dalla panchina un Pellegrini in grande spolvero e si regala un sereno Capodanno.Arbitro: Manganiello 6 – Dirige una gara senza particolari sbavature.TABELLINO58’ Cristante, 75’ ÜnderSepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà (81’ Di Gaudio); Biabiany (68’ Sprocati), Gervinho, Siligardi (60’ Ceravolo). A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Gobbi, Dezi, Rigoni, Ciciretti. Allenatore: Roberto D’Aversa

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas (59’ Jesus), Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo (74’ Lo. Pellegrini), Kluivert; Dzeko (83’ Schick).

A disposizione: Mirante, Marcano, Santon, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Pastore, Perotti, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco



Arbitro: Manganiello (sez. di Pinerolo)

Ammoniti: Kolarov (R), Barillà (P)

Espulsi: -

Note: 11° di temperatura



Simone Ducci



