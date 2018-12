PAGELLE TABELLINO SASSUOLO ATALANTA / L'Atalanta travolge il Sassuolo di De Zerbi con un roboante 6-2 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. In gol Zapata, Gomez, Mancini e uno scatenato Ilicic, autore di una tripletta in uscita dalla panchina. Doppietta per Duncan in casa neroverde. Ecco i voti del match.

SASSUOLO

Consigli 6

Lirola 5

Marlon 5,5 - Dal 25' Peluso 4,5

Magnani 5

Rogerio 5,5

Sensi 5,5

Locatelli 5 - Dal 72' Bourabia 5,5

Duncan 6,5

Berardi 5

Matri 5,5 - Dal 56' Boateng 6

Di Francesco 4,5

All.

De Zerbi 5

ATALANTA

Berisha 6

Toloi 6,5

Palomino 6

Mancini 7 - Dall'82' Djimsiti s.v.

Hateboer 6,5

Pasalic 6

Freuler 6,5

Castagne 6,5

Gomez 7 - Dal 90' Pessina s.v.

Barrow 6,5 - Dal 63' Ilicic 8,5

Zapata 7

All. Gasperini 7

Arbitro: Pasqua 6,5

TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 2-6

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco. All. De Zerbi

Atalanta(3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Barrow, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 19' Zapata; 42' Gomez; 50', 58' Duncan (S); 54' Mancini; 75', 86', 91' Ilicic

Ammoniti: 16' Castagne (A), 70' Sensi (S), 81' Zapata (I)

Espulsi: -

