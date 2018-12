PAGELLE LAZIO-TORINO / Pareggio ricco di emozioni all’Olimpico. Milinkovic risponde a Belotti, che sblocca la gara su rigore nel recupero del primo tempo. De Silvestri e Immobile sfiorano in gol in più di un’occasione. L’arbitro Irrati esce tra i fischi dei laziali.

LAZIO



Strakosha 6 - La traversa e il palo lo salva sui tentativi di De Silvestri. Attento sulle conclusioni da fuori. Intuisce il rigore di Belotti, ma la palla entra.

Luiz Felipe 5,5 - Preciso nel primo tempo. Dopo il vantaggio del Torino gioca con meno tranquillità.

Acerbi 6 - Comanda il reparto senza difficoltà.

Radu 6 - Prestazione senza sbavature, ma spende molte energie. Dal 56’ Leiva 6 - Dà equilibrio alla squadra, sbilanciata nel secondo tempo alla ricerca della vittoria.

Marusic 5 - Spinge a più non posso nel primo tempo. Cala con il passare dei minuti. Irrati valuta da rigore il suo intervento su Belotti. Espulso nel finale.

Parolo 6 - Al piccolo trotto, nonostante abbia riposato a Bologna. L’impegno non manca. Sale in cattedra nella ripresa.

Milinkovic 7 - Cerca spesso l’inserimento e fa valere il fisico nel gioco aereo. Strepitoso il gol del pareggio: destro sotto l’incrocio dalla distanza.

Lulic 6,5 - Vince il duello con De Silvestri sulla fascia sinistra. Nella ripresa gioca a tutto campo.

Correa 6 - Lezioso sotto porta. La qualità c’è, il cinismo no. Dal 61’ Wallace 5,5 - Bene nei colpi di testa, meno con il pallone tra i piedi.

Luis Alberto 6,5 - Detta i tempi della manovra laziale. In crescita. Dall’84’ Caicedo s.v.

Immobile 6,5 - Vuole il gol a tutti costi. Sirigu e i difensori del Toro si oppongono come possono.

Inzaghi 6 - Sorprende tutti cambiando ancora modulo: dentro Correa dall’inizio, fuori Leiva. Sul più bello toglie l’argentino per inserire Wallace.



TORINO

Sirigu 6 - Si supera su Immobile nel primo tempo.

Il gol di Milinkovic è imprendibile.Izzo 6 - Se la cava con mestiere ed esperienza. Già ammonito, viene graziato da Irrati. Dal 50’ Moretti 6 - Non fa rimpiangere Izzo, ma esce per infortunio. Dall’83’ Lyanco s.v.Nkoulou 6 - Non bada al sottile per contenere Immobile.Djidji 5,5 - Soffre le incursioni di Marusic e spesso ricorre al fallo: ammonito.De Silvestri 6,5 - Sfiora il gol in più di un’occasione: prende un palo e una traversa. Bene anche in fase difensiva.Baselli 6,5 - Grande intensità e buona visione di gioco. Dal 70’ Lukic 5,5 - Non entra nel vivo del gioco.Rincòn 6 - Tante legna in mezzo al campo. Si abbassa per far partire l’azione.Meitè 5 - Abbina qualità e quantità. Prezioso quando la Lazio va all’assalto. Rovina la sua gara con l’espulsione.Ansaldi 6 - Si affaccia spesso nella metà campo laziale. Spina nel fianco.Iago Falque 6 - Si intende bene con Belotti. Bravo nell’uno contro uno.Belotti 6,5 - Gioca di sponda per far salire la squadra. Realizza il rigore dell’1-0.Mazzarri 6 - Il quarto uomo Nasca fatica a contenere la sua esuberanza. Mette in campo una squadra ordinata.

TABELLINO

LAZIO-TORINO 1-1

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dal 56’ Leiva); Marusic, Parolo, Milinkovic, Lulic; Correa (dal 61’ Wallace), Luis Alberto (dall’84’ Caicedo); Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Lukaku, Murgia, Badelj, Cataldi, Leiva, Caicedo. All. S. Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo (dal 50’ Moretti, dal’83’ Lyanco), N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meite, Ansaldi; Baselli (dal 71’ Lukic); Iago Falque, Belotti. A disp. Ichaza, Rosati, Bremer, Aina, Lyanco, Moretti, Berenguer, Lukic, Parigini, Soriano, Damascan, Edera, Zaza. All. Mazzarri.

Arbitro: Irrati (sez. Pistoia)

Marcatori: 45’+1 Rig. Belotti (T), 61’ Milinkovic (L)

Ammoniti: Djidji (T), Izzo (T), Lukic (T), Rincòn (T), Correa (L), Luiz Felipe (L), Luis Alberto (L), Leiva (L)

Espulsi: Marusic (L), Meitè (T)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui