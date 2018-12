PAGELLE TABELLINO EMPOLI-INTER / Allo stadio 'Castellani' l'Inter batte l'Empoli 1-0 e rafforza il terzo posto in classifica. Sfida decisa da un ottimo Keita nella ripresa dopo un primo tempo noioso. Si rivede Nainggolan nell'ultima mezzora tra i nerazzurri, mentre i toscani perdono tre giocatori per altrettanti infortuni.

EMPOLI

Provedel 6,5 - Diverse parate decisive su Politano e Martinez. Non può nulla sul gol di Keita, al quale nega la doppietta.

Untersee 5 - Prima da titolare in stagione. Benino nel primo tempo, cala vistosamente nel secondo.

Veseli 6 - E' il jolly difensivo di Iachini: si destreggia discretamente in ogni ruolo.

Silvestre 6 - Comanda la difesa con personalità.

Rasmussen 6 - Non fa rimpiangere Maietta in difesa.

Pasqual 6,5 - Spina nel fianco della difesa nerazzurra sulla corsia sinistra, spesso pericoloso col suo mancino. Un infortunio non gli fa terminare il primo tempo. Dal 38' Antonelli 5,5 - Cura solo la fase difensiva. Dal 74' Mchedlidze s.v.

Acquah 6 - Tanta corsa e lotta, ma poca qualità.

Bennacer 5,5 - Gioca tanti palloni, molti li sbaglia.

Traorè 7 - Nonostante la giovane età dimostra grande personalità, abbinata a quantità e qualità. Il futuro è suo.

Caputo 5,5 - Preso nella morsa tra De Vrij e Skriniar non riesce a crearsi occasioni da gol.

La Gumina s.v. - Dal' 24' Zajc 6 - Prova a rendersi pericoloso un paio di volte, ma è sempre murato.

All. Iachini 6 - La sfortuna si accanisce sulla sua squadra: tre cambi tutti per infortunio.

INTER

Handanovic 6 - Decisivo in avvio di ripresa su Zajc. Per il resto è ordinaria amministrazione.

Vrsaljko 6 - Pensa più alla fase difensiva che a quella offensiva: un suo cross impreciso diventa l'assist per il gol di Keita.

De Vrij 6 - Una sbavatura a inizio secondo tempo.

Per il resto fa il suo compito.

Skriniar 6 - Garantisce solidità difensiva, ma lascia un po' a desiderare quando c'è da impostare con i lanci lunghi.

Asamoah 6 - Un po' più propositivo rispetto al collega della fascia opposta, senza grandissimi spunti.

Vecino 5 - Dei tre centrocampisti dovrebbe essere quello che si inserisce, ma non lo fa praticamente mai. Le non perfette condizioni fisiche non lo aiutano. Dal 57' Nainggolan 6 - Qualche lampo del vecchio Ninja, come il grande assist non sfruttato da Icardi.

Borja Valero 6 - Fa del suo meglio per rimpiazzare Brozovic in cabina di regia facendo girare palla con poco ritmo. Dal 67' Lautaro Martinez 6,5 - Il suo ingresso in campo dà la scossa e l'Inter inizia a creare occasioni fino a trovare il gol.

Joao Mario 6 - E' il mediano con più qualità, ma non la mette in mostra estraniandosi spesso dal match. Meglio in fase di interdizione e quando c'è da gestire il vantaggio.

Politano 6 - Non avrebbe dovuto giocare titolare e per la prima mezzora di fatto non lo fa. Un tiro in porta e poco altro. Migliora nella ripresa.

Icardi 5,5 - Prova ad aiutare di più i compagni come nelle ultime uscite, però si divora l'occasione del raddoppio tirando addosso a Provedel. Quinta partita di fila senza gol su azione.

Keita 7,5 - Il più attivo dell'attacco nerazzurro sin dal primo tempo quando mette un paio di cross. Gli viene annullata una bella rete per fuorigioco, ne segna un'altra altrettanto bella e preziosa. Prima di uscire è decisivo anche nella propria area salvando su Acquah. Dall'84' D'Ambrosio s.v.

All. Spalletti 6 – Perde Perisic prima del fischio d'inizio. Come a Verona passa alla difesa a 3 nel finale, stavolta non viene tradito.

Arbitro La Penna 6 – Giusto annullare il primo gol di Keita: l'interista è in fuorigioco.

TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-1

EMPOLI (5-3-2): Provedel; Untersee, Veseli, Silvestre, Rasmussen, Pasqual (37' Antonelli, 74' Mchedlidze) ; Acquah, Bennacer, Traorè; La Gumina (dal 24' Zajc), Caputo. A disp.: Terracciano, Fulignati, Marcjanik, Brighi, Capezzi, Ucan, Mraz, . All. Iachini

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino (57' Nainggolan), Borja Valero (67' Lautaro Martinez), Joao Mario; Politano, Icardi, Keita (84' D'Ambrosio). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Candreva, Perisic. All. Spalletti

Marcatori: 71' Keita

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Bennacer (E)

Espulsi: nessuno

