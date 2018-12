PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-FIORENTINA: Radu ferma Chiesa

PAGELLE TABELLINO GENOA FIORENTINA VOTI /Un ottimo Radu riesce a salvare Prandelli con ottime parate, sia nel primo che nel secondo tempo, fermando così anche uno sfortunato Chiesa. Giornata negativa per Criscito e Simeone.

GENOA

Radu 7 – Leggermente incerto nelle uscite alte, salva il Genoa con una buona parata al 39’ su Fernandes e su Chiesa nel secondo tempo.

Biraschi 6,5 – Gioca bene d’anticipo, non disdegna di accompagnare l’azione offensiva, azionando sulla destra Romulo.

Romero 6,5 – Entra spesso pulito su Simeone, limitando il raggio d’azione dell’attaccante argentino.

Criscito 5,5 – Soffre ogni tanto l’uno contro uno con Chiesa e gli inserimenti dei centrocampisti. Riesce comunque in alcune occasioni a recuperare la posizione.

Rômulo 6 – Gioca spesso con il freno a mano tirato, ma quando si sblocca, crea pericoli sulla fascia destra.

Hiljemark 6 – L’ex Palermo riesce sempre ad aiutare la difesa in fase di non possesso palla, per poi far ripartire l’azione. Dal 59’ Veloso 5,5 – Entra in campo un po’ nervoso, non riuscendo ad imprimere i tempi di gioco.

Rolón 6 – L’ex Malaga si dimostra molto più utile in fase d’interdizione che di creazione del gioco.

Bessa 6 – Insieme a Lazovic, fanno una buona fase difensiva ed innescano bene i contropiedi. Dall’89’ Sandro – s.v.

Lazovic 6,5 – Con lui sulla fascia, Laurini non va vita per niente semplice. Fa bene entrambe le fasi di gioco.

Kouamé 6 – Il suo continuo movimento senza palla, tiene in costante apprensione i difensori centrali viola. Dall’83’ Favilli – s.v.

Piatek 6 – Bravo nel protegger palla e far salire la squadra, creando spazi per i compagni di squadra che attaccano la profondità.

All. Prandelli 6 – Il suo Genoa, leggermente più fortunato del solito, riesce però a fare una partita solida, cercando di sfruttare in contropiede gli spazi lasciati dagli avversari.

FIORENTINA

Lafont 6,5 – Precisi i suoi disimpegni con i piedi. Ottima la parata su Piatek al 79’, salvando la Fiorentina.

Laurini 5,5– Contro Lazovic non è semplice giocare ed infatti, l’ex Empoli partecipa poco alla manovra offensiva dei viola.

Dal 65’ Ceccherini 6 – L’ex Livorno è sempre molto attento nel mantenere la posizione e preciso in fase d’impostazione.

Pezzella 6,5 – Controlla senza grossissimi problemi Piatek, limitandogli il raggio d’azione.

Milenkovic 6 – Bene nel gioco aereo, soffre però la velocità di Kouamé.

Biraghi 6,5 – E’ una delle frecce offensive di Pioli: con lui sulla sinistra, la Fiorentina prova spesso a spingere, approfittando di qualche sporadica dimenticanza di Romulo.

Veretout 6 – Fa il compito semplice, senza però mai provare quella verticalizzazione preziosa che ci si aspetta da lui.

Nørgaard 6 – Da titolare nuovamente dimostra le sue qualità, sia nell’interdizione che nella gestione della palla.

Fernandes 5,5 – Tanta corsa e tanti inserimenti, ma anche poca precisione sotto porta. Dal 57’ Benassi 5,5 – Fa bene poco per rendersi pericoloso.

Mirallas 6 – Dopo un momento di sbandamento iniziale, a causa della ricerca della posizione in campo, fa vedere qualcosa di buono e solo il palo gli nega la gioia del gol. Dall’83’ Pjaca – s.v.

Chiesa 6,5 – Ripiega spesso in difesa, sacrificandosi per la squadra. Quando ha la possibilità di puntare l’uomo, è davvero difficile da fermare. Solo il palo gli nega la gioia del gol al 57’.

Simeone 5 – Troppo nervoso e irruento: saranno questi i motivi che non gli hanno permesso di segnare in due occasioni in maniera semplice. Scompare quasi di tutto nel secondo tempo.

All. Pioli 5 – Si fa espellere inutilmente per protestare contro un rigore non dato, lasciando così la squadra senza la sua reale spinta nel momento più importante della partita.

Arbitro: Massa 6 – Alla sua ottava partita stagionale, che predilige il dialogo alle ammonizioni. Non concede un calcio di rigore dubbio per fallo di mano di Veloso su cross di Chiesa al 67’.

TABELLINO

GENOA-FIORENTINA 0-0

Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Rômulo, Rolón, Hiljemark (59’ Veloso), Bessa (89’ Sandro), Lazovic, Kouamé(83’ Favilli), Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lakicevic, Spolli, Zukanovic, Pereira, López, Omeonga, Dalmonte. All. Prandelli

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont, Laurini (65’ Ceccherini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Veretout, Nørgaard, Fernandes (57’ Benassi), Mirallas (83’ Pjaca), Chiesa, Simeone. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Hancko, Montiel, Dabo, Graiciar, Sottil, Théréau, Vlahovic. All. Pioli

MARCATORI: -

ARBITRO: Davide Massa (Sez. di Imperia)

AMMONITI: 68’ Biraghi (F), 75’ Piatek (G), 90’ Lazovic (G)

ESPULSI: 68’ Pioli (F)

