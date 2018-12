CALCIOMERCATO ROMA PASTORE / Sempre più ai margini della Roma, Javier Pastore potrebbe sfruttare la finestra di gennaio per guardarsi intorno.

In Spagna si è parlato di un forte interesse del Siviglia, in caso di partenza di Banega. "Non è un nostro obiettivo", la precisazione del ds degli andalusi Joaquin Caparros a 'LaRoma24.it': L'ostacolo resta l'alto ingaggio dell'argentino: 4,5 milioni a stagione sono una cifra troppo alta per gli spagnoli.