CALCIOMERCATO ROMA PULGAR BOLOGNA/ Erick Pulgar, centrocampista centrale del Bologna, nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma per la prossima sessione di calciomercato.

Del cileno, in ombra in questa stagione al Dall'Ara, ha parlato Marco, dirigente dei rossoblù ai microfoni de 'La Cuarta': "Il prossimo mese ci riuniremo di nuovo. C'è ottimismo per il rinnovo di Erick Pulgar". Per le ultime notizie sul calciomercato dei giallorossi---> clicca qui!

L'ex giocatore della Juventus ha chiarito quindi il futuro del mediano sudamericano al giornale cileno. In questa stagione, Pulgar ha collezionato 10 presenze, 9 in Serie A e una in Coppa Italia.

