DIRETTA MILAN SPAL GATTUSO / L'ultima gara di Serie A del 2018 sarà Milan-SPAL (ore 20.30). Una partita di vitale importanza per Gennaro Gattuso che, nonostante la conferma ufficiale incassata venerdì da Leonardo, in caso di mancata vittoria contro i ferraresi tornerà fortemente in discussione.Senza gol all'attivo da ormai quattro giornate in campionato, i rossoneri sperano di ritrovare il vero Higuain. Non se la passa certo meglio Semplici, che non vince in campionato dal lontano 20 ottobre.

Calciomercato.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuaín, Castillejo. All. Gattuso

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Costa; Dickmann, Kurtic, Schiattarella, Missiroli; Petagna, Antenucci. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53 punti; Napoli 44; Inter 39; Lazio 32; Roma 30; Sampdoria 29; Atalanta e Milan* 28; Torino 27; Fiorentina 26; Sassuolo e Parma 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese 18; Spal* 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo 8 (-3)

*Una gara in meno

