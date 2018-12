JUVENTUS SAMPDORIA ALLEGRI CRISTIANO RONALDO/ Intervistato ai microfoni di 'SkySport', Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato la vittoria della sua squadra contro la Sampdoria di Marco Giampaolo: "Abbiamo rischiato contro una buona Sampdoria, ci siamo innervositi quando abbiamo pareggiato. Nel secondo tempo abbiamo preso troppe ripartenze sulle palle perse e questo non deve accadere".

Su Cristiano Ronaldo aggiunge: "Ha fatto gol e a fare questo è il più bravo al mondo. Ma tutti hanno fatto una buona partita. Dybala, nonostante non faccia gol, è molto importante per noi. Oggi è andato due volte vicino alla rete, ma tiene palla e distribuisce palloni insieme ai centrocampisti. Così come Rugani".

Infine, Allegri ha parlato dei propositi per il 2019, fra cui la caccia alla Champions League: "Con l'arrivo di Ronaldo, la percezione è che possiamo avere più possibilità. Fino a dicembre abbiamo fatto bene, ma quello che conta arriva da gennaio in poi".

